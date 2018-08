Construção de paralelas na MT-208 beneficiarão condôminos do Hamoa e moradores dos bairros adjacentes

Bruno Felipe / Da Reportagem

Em reunião realizada no início do mês de julho, o deputado estadual Ademir Brunetto (PSB) juntamente com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte, anunciou a construção de paralelas na MT-208, no perímetro urbano de Alta Floresta.

De acordo com o deputado, a obra irá duplicar a MT-208 e será executada pela empresa que vencer a concessão para privatização da rodovia estadual. A obra corresponde a um trecho de mais de 7 Km para os serviços de duplicação e mais 04 rotatórias. O prazo de execução é de até cinco anos e o investimento previsto pelo plano de concessão é de aproximadamente R$ 40 milhões. “Uma coisa que vai crescer muito e que vai embelezar a cidade, vai salvar muitas vidas porque hoje as pessoas que moram nesses bairros se misturam a carretas, tratores e caminhões, e agora nós teremos duas vias”, disse Ademir em entrevista ao Jornal O Diário.

De acordo com Brunetto, a duplicação da MT-208 foi um dos projetos que ele deixou garantido antes de deixar o parlamento, em dezembro de 2014. Conforme o deputado, além do projeto e da indicação de recursos, a obra havia sido licitada, mas não foi executada pelo Governo de Mato Grosso. Agora, novamente como deputado estadual, Ademir Brunetto tenta emplacar esta importante obra que vai afetar diretamente no desenvolvimento comercial e industrial do município, gerando segurança e valorização imobiliária dos empreendimentos existentes na região.

As paralelas atendem a uma antiga reivindicação da população e irá beneficiar os bairros Panorama, Primavera, Renascer, Jardim Tropical e adjacentes, lugares onde frequentemente ocorrem graves acidentes. Além disso, conforme o gestor fiscal do Hamoa Risort Residencial, Joel Ricardo, explicou para a reportagem do Jornal O Diário, a construção das paralelas irá proporcionar segurança e mobilidade para os moradores destes bairros e também aos condôminos do Hamoa já que o empreendimento está localizado bem próximo à rodovia. Vale ressaltar que em breve o local receberá um novo fórum, uma nova faculdade, além de outros empreendimentos que estão em fase de negociação.

“Esteticamente falando, a entrada da cidade ficará muito mais charmosa, agradável e moderna; Alta Floresta é um polo em franca expansão e necessita de obras de infraestrutura como esta, para que possa comportar sem trauma a sua expansão”, disse Joel em entrevista ao Jornal O Diário.