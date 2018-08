PMs de Alta Floresta recebem treinamento como forma de manutenção do conhecimento

Bruno Felipe / Da Reportagem

O 8º Batalhão da Polícia Militar de Alta Floresta realizou na última semana um treinamento especial para alguns PMs do município como forma de manutenção dos conhecimentos que foram adquiridos na Academia de Polícia.

A reportagem do Jornal O Diário acompanhou com exclusividade um desses treinamentos realizado na última quinta-feira 26, no pátio do Batalhão, localizado no trevo São Cristovão. Em entrevista ao Jornal O Diário o Segundo Tenente Sidrak explicou que são ensinados nos treinamentos algumas ações policiais como abordagens à veículos, cultura e cotidiano, Polícia Judiciária Militar, identificação de produtos ilícitos, dentre várias outras disciplinas.

No treinamento que acompanhamos, dois militares simularam uma abordagem veicular de suspeito dentro dos veículos, sendo que esta é a técnica base que o serviço policial dispõe para encontrar os ilícitos nas ruas de Alta Floresta. Conforme Sidrak, os ensinamentos têm como base o ‘POP’ (Procedimento Operacional Padrão) e no dia do treinamento que a reportagem do Jornal O Diário acompanhou fora ministrado o modulo II que cita sobre abordagens policiais.

Nessa simulação de infrator da lei, coloca-se uma arma ou um material similar a drogas para trabalhar a atuação do policial frente a sociedade. “A gente faz essa manutenção para aprimorar nossos conhecimentos, para trocar conhecimentos também, ver o que a gente pode estar fazendo de errado ou de certo para que possamos repassar e objetivar essa melhora na qualidade técnica dos policiais na rua”, disse Sidrak em entrevista ao Jornal O Diário.