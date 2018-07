Aula inaugural do Colégio Militar é adiada para o dia 1 de agosto

Bruno Felipe / Da Reportagem

O início aulas do Colégio Militar Dom Pedro II que inicialmente estava previsto para ocorrer na próxima segunda (30/07) foi adiada para o dia 1 de agosto. Conforme o Capitão Evandro da 7ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar explicou para a reportagem do Jornal O Diário, o adiamento foi estratégico para que as aulas fossem iniciadas no primeiro dia do mês afim de dar mais logística no curriculum escolar. Ele salientou que a Seduc já fez a bancada de professores que irão atuar no colégio, sendo que nesta semana algumas atividades já foram realizadas como forma de preparação.

Ontem 26, a equipe do Corpo de Bombeiros esteve na unidade juntamente com os pais e alunos no intuito de alavancar o conhecimento sobre o militarismo, mostrando o que os alunos irão fazer e em um primeiro momento tirando informações e dúvidas.

No dia 1 haverá uma solenidade no Ginásio de Esportes, com a presença do Comandante Geral Coronel BM Alessandro Borges Ferreira, da Secretária de Estado de Educação, Esporte e Lazer Marioneide Angélica, além das autoridades municipais e dos militares da 7ª Companhia do CB. Posteriormente haverá a passagem de comando do Coronel Ramão do CR7 ao Coronel Geovane do CR3.

Nesta nova modalidade de ensino os alunos aprenderão hinos e canções, o companheirismo e o patriotismo, além disso, os comandantes de pelotão, comandando pela Cabo Sirlei, e mais três soldados ficarão à frente dos ensinamentos do militarismo, ao todo serão seis bombeiros. “Nós vamos resgatar os princípios que outrora eram passados para os alunos; vamos auxiliar na medida do possível juntamente com os pais e educadores para mostrar alguns caminhos de princípios e disciplinas que serão trabalhados em nossa escola”, disse o Capitão Evandro em entrevista ao Jornal O Diário.

Para este ano, os uniformes serão apenas uma camiseta vermelha com o emblema da instituição, calça jeans e tênis preto, e já para o ano que vem Capitão Evandro disse que está sendo buscado a aquisição de uniformes padrão.