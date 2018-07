Prefeito diz que não vai interferir na disputa da presidência da Câmara, mas pede que cabeça de chapa seja do PMDB

Da reportagem do Jornal O Diário

O prefeito de Alta Floresta, Asiel Bezerra de Araújo disse ontem à reportagem do Jornal O Diário que não irá interferir na escolha da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal, no entanto, reconheceu que, numa reunião que manteve com integrantes da base, ter pedido para que o próximo presidente seja do MDB. Atualmente a Casa é presidida pelo emedebista Emerson Machado que tem como seu principal adversário o também emedebista Elói Crestani. Ambos disputam os votos de 13 vereadores (incluído ambos) para o próximo biênio.

Existe a expectativa de que a eleição da Mesa Diretora acon teça na metade do ano, sendo realizada antes das próximas eleições e isto só será possível em função de uma alteração no Regimento Interno aprovado no primeiro semestre.

Asiel Bezerra deixou claro que não vai interferir na escolha, deixando livres todos os edis para votarem em quem acharem melhor, “nós precisamos manter a unidade e se eu escolher um, em detrimento do outro, a Câmara ficará longe de ser unida como é hoje”, afirmou o prefeito que comemora o fato de que a base de governo atualmente ser bem ampla, tendo apenas dois vereadores declaradamente contra, Elisa Gomes e Mequiel Zacarias, PDT e PT respectivamente.