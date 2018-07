Dia Do Taxista é comemorado hoje em todo o Brasil

Bruno Felipe / Da Reportagem

Hoje (26/07) comemora-se em todo território brasileiro o Dia do Taxista. Em entrevista ao Jornal O Diário, o presidente do Sindicato dos Taxistas de Alta Floresta e Região Ademir Cordeiro, disse que a data é de suma importância já que vem com o objetivo de enaltecer o motorista que durante boa parte do seu dia faz o transporte de centenas de pessoas e que requer, entre tantos outros predicados, educação no trânsito, controle emocional, dedicação nos serviços prestados e responsabilidade no transporte dos passageiros.

Pela internet alguns internautas estavam em dúvida quanto ao dia correto da comemoração do Dia do Taxista, pois havia o boato de que a data é celebrada no dia 25 de julho, porém, conforme o presidente Ademir explicou, este é o Dia de São Cristovão, Padroeiro de todos os Motoristas e no dia seguinte comemora-se o Dia do Taxista.

“As pessoas pensam que ser taxista é fácil, o taxista é uma pessoa que fica exposta 24hrs para atender todas as pessoas e muitas vezes sofremos várias consequências por essa profissão, uma profissão árdua e difícil, mas que eu me orgulho da classe que eu presido”, disse Ademir em entrevista ao Jornal O Diário.

Ele explicou que atualmente o município de Alta Floresta conta com cerca de 68 taxistas credenciados ativos, mas esse número já foi maior. Há muitos anos, na época em que nossa região possuía muita demanda de garimpo, a frota ativa era o dobro do número atual. Um acordo com o sindicato e a Prefeitura Municipal manteve apenas 68 ativos, já que segundo o senso do IBGE, só pode haver a liberação de mais veículos as cidades com um número superior à 100 mil habitantes.

Atualmente a frota funciona com preço de tabela de acordo com a localização de cada bairro do município. Ademir explicou que os taxistas não possuem taxímetro devido ao número de altaflorestenses que, segundo ele, necessitaria de no mínimo 65 mil habitantes para trabalhar com aparelho na cidade.

Sobre a probabilidade da vinda do serviço de Uber na cidade, Ademir disse que não há preocupação no momento, já que é necessário haver um número de ao menos 100 mil habitantes no município para que o serviço legal possa funcionar. Mesmo assim, ele ressaltou que com o crescimento populacional amplamente verificado na cidade, em pouco tempo a nova modalidade de transporte será realidade, mas ele ressaltou que não irá atrapalhar a frota de taxis existente já que, em seus próprios relatos, haverá espaço para todo mundo.