Coronel Arruda assume o 9º Comando Regional da PM e diz ter novas ideias para combater a criminalidade

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizada na manhã desta terça-feira 24, no Plenário Arnaldo Corcino da Rocha, a transmissão de função de cargo do então Coronel Eduardo Luiz para o Tenente Coronel Adnilson de Arruda que passa a assumir o 9º Comando Regional da Polícia Militar de Alta Floresta-MT.

Após o hino da PM, houve o pronunciaram na tribuna e logo em seguida o subchefe do Estado Maior Coronel Delwilson Cruz fez as honras e realizou a troca do comando. Em entrevista ao Jornal O Diário, Cel. Eduardo disse que ao assumir o comando no ano de 2016 tomou-o como uma missão já que na época o índice de criminalidade no município estava elevadíssimo, segundo ele, devido a vinda de grandes empreendimentos para a região.

“Viemos para cá com essa missão de justamente frear esse crescimento da criminalidade e depois tentar reduzir na medida do possível; eu acho que hoje conseguimos, através do reconhecimento do comando da PM e da sociedade dizer que nós conseguimos cumprir essa missão”, disse ele.

Conforme o novo comandante Cel. Arruda, a responsabilidade será grande, mas ele explicou para a reportagem do Jornal O Diário que a troca de comando sempre é bem-vinda, pois com a mudança novas ideias para combater a criminalidade surgirão. “Trazer novas ideias para cá para melhorar a segu rança pública, mas nosso foco principal também é trazer a sociedade para dentro da PM, pois não adianta fazer um trabalho não sabendo qual é a resposta que a sociedade quer”, enfatizou Arruda em entrevista ao Jornal O Diário.

Para o prefeito Asiel, a PM tem atuado com veemência no município colaborando na diminuição nos índices de criminalidade e transmitindo a sensação de segurança a todos os habitantes. “Eu tenho certeza que o Coronel Arruda também fará um brilhante trabalho aqui em Alta Floresta”, disse ele em entrevista ao Jornal O Diário.

A partir dessa solenidade todas as ações da Polícia Militar na cidade de Alta Floresta e de mais sete cidades da região norte do Mato Grosso ficam sob o comando do Coronel Arruda.