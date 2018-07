Homem é encontrado morto em Alta Floresta possivelmente vítima de arma de fogo

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Polícia Civil passa a investigar um homicídio ocorrido na noite do último domingo 22, no bairro Vila Nova em Alta Floresta. De acordo com informações apuradas pela reportagem do Jornal O Diário, a Polícia Militar foi acionada via 190 para atender uma ocorrência que a princípio dava conta de um homicídio.

Ao chegar ao local, a guarnição deparou-se com a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros realizando os primeiros socorros à vítima, porém, não obtiveram êxito e a morte foi constatada. O homem foi encontrado no quintal da residência onde morava e até o presente momento não se sabe exatamente como foi parar naquele local. A Polícia de Identificação Técnica (POLITEC) foi acionada para realizar a perícia no local e posteriormente o corpo foi encaminhado à unidade para os exames comprobatórios necessários.

O corpo foi identificado como sendo de Paulo Pereira de 27 anos e a princípio, a causa da morte pode ter sido ocasionada por um disparo de arma de fogo na região posterior da cabeça, no entanto, somente o médico legista poderá constatar o fato.

Em contato com a técnica de necropsia Neuza de Moura, fomos informados de que na manhã desta segunda-feira 23, a família esteve na unidade para fazer o reconhecimento oficial da vítima e conforme ela explicou para a reportagem, após todos os exames o corpo será liberado aos familiares.