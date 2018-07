Após cair, ponte da MT-325 está sendo reestruturada; Sinfra-MT é a responsável pela obra

Bruno Felipe / Da Reportagem

A reportagem do Jornal O Diário mostrou na edição do dia 06/07 a situação de uma ponte que cedeu na MT-325 após um caminhão tipo “julieta” carregado de madeira passar sobre ela, a estrutura não aguentou e cedeu vindo a tombar o veículo que estava carregado de toras.

Em contato com Moisés Prado, presidente da Associação dos Produtores Rurais do Teles Pires (AproTele) e responsável pela manutenção e reparo da MT-325, fomos informados que uma nova ponte já está em processo de construção. Conforme ele explicou para o Jornal O Diário, a Secretaria de Infraestrutura (Sinfra-MT) contratou uma empresa capacitada para construir uma nova ponte de madeira e as expectativas são de que nos próximos dias a construção já esteja nos transmitis finais.

Moisés ressaltou que logo após o incidente, um desvio foi construído ao lado para dar passagem aos cidadãos. Além disso, ele disse que a Prefeitura Municipal irá ceder alguns maquinários para ajudar na construção da ponte com o auxílio do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab), um instrumento capaz de acelerar a realização de obras em Mato Grosso, como manutenção de estradas, construção de rodovias, pontes e casas populares.

Sobre a situação das pontes encontradas nas MTs, Moisés assentiu para a reportagem que as pontes dessas localidades são de responsabilidade do estado, enquanto a manutenção e reparo das pontes localizadas nas vicinais ficam a cargo do município.