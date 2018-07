Grupo de Teatro ‘NÓ’ se apresenta hoje no TEAF com espetáculo voltado à economia de energia elétrica

Bruno Felipe / Da Reportagem

Hoje, as 20h00, o grupo de Teatro NÓ, da cidade de Nova Olímpia-MT, irá apresentar o espetáculo ‘O Inimigo Invisível’. A peça será realizada no espaço TEAF, localizado na Perimetral Rogerio Silva e contará com a participação dos três integrantes do grupo. A classificação indicativa é livre e o preço do ingresso será voluntário, ou seja, pague o quanto puder!

Nesse espetáculo trágico-cômico, a Família Souza, composta pela Mãe, a lavandeira Luzinete, o pai Ozório e o filho Frederico, percebem que cada vez mais estão fazendo o uso excessivo da energia elétrica. Luzinete não larga a sua chapinha para nada, já Ozório, até televisão no banheiro ele colocou e Frederico só quer saber do videogame. Ao longo da trama e aos ‘trancos e barrancos’ a família vai descobrir como economizar sem abdicar de seus luxos diários.

O grupo é formado pelos atores Carmelito Alves, Genival Soares e Nathany Caroliny, sendo ela a mãe da família e uma das produtoras do espetáculo, além disso, Nathany meche com toda a parte burocrática do espetáculo.

Em entrevista ao Jornal O Diário, ela disse que o espetáculo já foi apresentado em Alta Floresta em uma outra oportunidade, sendo que na ocasião, o grupo fez uma parceria com a empresa ‘Energisa’ onde caminhões da empresa foram fixados em alguns pontos do município para atendimentos a comunidade como troca de lâmpadas por exemplo; o grupo então aproveitou o momento para apresentar o espetáculo para a população.

Conforme Nathany, o espetáculo será apresentado em outras 141 cidades do estado e logo após a apresentação em Alta Floresta o grupo partirá para Novo Mundo. “Está todo mundo convidado, todos que querem conhecer o grupo e um pouco da história dessa família engraçadíssima está convidado para vir”, disse Nathany ao Jornal O Diário.