Matrículas para ingresso no Colégio Militar estão abertas; Aulas iniciarão no próximo dia 30 de julho

Bruno Felipe / Da Reportagem

Iniciaram nesta segunda-feira 16, as matrículas para ingresso no Colégio Militar Dom Pedro II e as expectativas são de que 220 alunos façam parte da nova modalidade de ensino instalada em Alta Floresta. As matriculas encerrarão no próximo dia 20. Coronel Ramão que irá assumir como diretor da instituição pede atenção aos pais para que não percam o prazo, pois caso isso ocorra, os alunos perderão a chance de participar do colégio que terá como modalidade principal o militarismo.

Conforme Ramão explicou para a reportagem do Jornal O Diário, foram realizadas as seleções para cada turma, sendo que neste ano serão disponibilizadas as turmas do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio; as turmas serão divididas em dois períodos sendo na parte da manhã e durante a tarde.

No teste seletivo, ocorrido em 14 de junho, cerca de 485 alunos passaram na prova, mas apenas 220 poderão participar nas turmas correspondidas. As matrículas devem ser realizadas nas dependências da Assessoria Pedagógica, localizada na Perimetral Rogério Silva e os alunos deverão estão portando cópias dos documentos pessoais e a transferência do colégio onde estava estudando.

As aulas do Colégio Militar iniciarão no próximo dia 30 (segunda-feira). “A gente presenciou a felicidade dos próprios alunos e dos pais que realmente conseguiram conquistar, muitos deles sendo o primeiro concurso da vida que participou e já logrou êxito, então é um orgulho não só para o Corpo de Bombeiros, mas também para os pais que incentivaram os seus filhos a prestar o concurso”, disse Ramão em entrevista ao Jornal O Diário. Ele ressaltou que as expectativas para o ano que vem é aumentar o número de vagas para os alunos.