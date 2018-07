FADAF realiza Colação de Grau do Curso de Direito

Hoje, dia 12, a Faculdade de Direito de Alta Floresta estará realizando a Colação de Grau de mais um turma de Direito. São 21 novos formandos que se dedicaram durante cinco anos de estudo para se tornarem bacharéis em Direito. A solenidade acontecerá no Salão Nobre da UNIFLOR – União da Faculdades de Alta Floresta às 19 horas.

O Curso de Direito da FADAF iniciou em 2007, sendo, atualmente, o mais tradicional do Nortão. É reconhecido pelo MEC e a Faculdade de Direito de Alta Floresta, recentemente, teve seu recredenciamento renovado. Isso tudo justifica o investimento que a Instituição dá aos seus cursos, inclusive o curso de Direito que consta com uma boa biblioteca física e também biblioteca virtual. Possui ainda o Núcleo de Práticas Jurídicas para os acadêmicos desenvolverem suas práticas de estágio e atender pessoas de baixa renda. Além disso, muitos que se Formaram no Curso de Direito da FADAF já passaram no Exame da Ordem (OAB) é já estão advogando, tendo suas vidas transformadas.

Aos Formandos dessa noite de hoje, a FADAF deseja muito sucesso e felicidade e se sente orgulhosa por fazer parte da história de cada um. Agradece ainda aos professores e a Coordenadora do Curso bem como a toda a sociedade do Nortão por acreditar na Instituição. (Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação)