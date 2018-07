Construção da galeria do bairro Boa Nova está paralisada devido à falta de material, diz secretário

Bruno Felipe / Da Reportagem

Em reportagem veiculada na edição de ontem (10/07) do Jornal O Diário, mostramos o dilema enfrentado pelos moradores da Perimetral S. Santana, localizada no bairro Boa Nova 2, onde a construção de uma galeria está parada há cerca de 15 dias. O transtorno é maior já que além do trânsito estar impedido, a cratera aberta para colocar os tubos de escoamento de água causa riscos aos transeuntes devido à não existência de qualquer placa de sinalização. Entramos em contato com o Secretário de Obras Elói de Almeida nesta quarta-feira 11, para sanar o porquê de a obra estar paralisada há tanto tempo e segundo ele o fato ocorreu devido à falta de material.

Conforme ele disse para a reportagem do Jornal O Diário, o início da obra ocorreu no final do mês de março, mas precisou ser paralisada por estar faltando cerca de quatro tubos para a conclusão. Elói ressaltou que já existe uma licitação para a aquisição de cerca de 1.000 tubos de escoamento de água que serão usados na obra e parte será usado para a construção e reforma de outras galerias do município; atualmente existe uma área de aproximadamente 50 mil metros de galeria para ser feito em Alta Floresta.

Sobre a falta de sinalização no local, Elói disse que um amontoado de terra foi posto nos dois lados da pista como forma de impedir a passagem dos condutores. Nossa reportagem constatou a informação no local, ocorre que mesmo com o obstáculo, algumas pessoas acabam passando por um caminho trilhado no local, acarretando em um risco iminente. Elói frisou que assim que as obras forem retomadas a conclusão será imediata já que boa parte já foi construída como a limpeza do canal e a construção da base inferior.

Sobre a construção de um possível asfalto após o término da construção, Elói não confirmou a informação e disse que não há sequer cronograma da Secretaria de Obras para pavimentação naquele local.