Provas para o Colégio Militar de Alta Floresta serão realizadas neste domingo 08

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizad o neste domingo (08/07), as provas para os estudantes inscritos no processo seletivo para ingressarem na primeira turma do Colégio Militar Dom Pedro II. Serão oferecidas cerca de 220 vagas para os alunos matriculados, sendo que as aulas estão previstas para iniciarem no dia 30 de julho.

A prova terá início às 8h00 da manhã e será realizada nas dependências da Escola Estadual Vitória Furlani da Riva, vale ressaltar que os candidatos precisam chegar ao local no mínimo cerca de 20 minutos de antecedência. Conforme o diretor da unidade Coronel Ramão explicou para a reportagem do Jornal O Diário, após passar pela seleção, os candidatos aprovados deverão realizar as matriculas no período entre 16 a 20 de julho de 2018. A prova deste domingo será composta de 20 questões, sendo 10 de Matemática e 10 de Língua Portuguesa.

As aulas deste semestre serão ministradas provisoriamente nas dependências do Ginásio de Esportes até que a obra da sede, que está sendo construída na grande

cidade Alta, próximo a Escola Plena Jayme Verissimo de Campos Jr. seja concluída, para que os alunos possam ser realocados. A estrutura que começou a ser erguida em fevereiro de 2016, ainda está em processo de construção.

A reportagem do Jornal O Diário esteve na tarde desta quinta-feira 05, no local onde está sendo construído o novo colégio e verificamos a presença de alguns funcionários que trabalhavam na construção do novo prédio. Conforme as informações expostas no outdoor fixado em frente a construção, a previsão de término da obra seria até fevereiro de 2017, mas até o momento não se sabe quando a obra será concluída.