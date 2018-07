Cerimônia de posse da nova diretoria do Rotary Club acontecerá hoje

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizado hoje a partir das 19h30, a cerimônia de posse da nova gestão 2018-2019 da família Rotárya de Alta Floresta. O evento é um meio de registrar a posse das novas diretorias do Interact, Rotaract, Rotary Alta Floresta, Rotary Alta Floresta Centro e também Casa da Amizade. A solenidade ocorrerá na sede do Clube Social, localizado na Rua E e na ocasião, um delicioso jantar será servido para os convidados presentes.

O Rotary Club Alta Floresta teve como presidente entre 2017 e 2018 Amilto Felizardo e para compor o ano rotário de 2018 à 2019 o presidente indicado foi o empresário Jairo de Carli. Para Amilto, o ano de sua gestão colaborou para alavancar as atividades beneficentes promovida pelo clube e segundo ele, foi de grande valia para a população carente do município de Alta Floresta. “Nós viemos desenvolvendo o mesmo trabalho que o Rotary desenvolve a 26 anos em Alta Floresta, mantemos o nosso banco de cadeira de rodas, fizemos várias ações com relação a cidade”, disse Amilto em entrevista ao Jornal O Diário.

Para o novo presidente, a responsabilidade será grande, mas a ideia é manter os trabalhos já desenvolvidos pelo clube e fomentar novos projetos para continuar ajudando toda a população. “A gente sabe do tamanho da responsabilidade que é suceder outros presidentes que sempre fizeram um grande trabalho em prol as pessoas mais carentes e a gente quer dar continuidade nesse trabalho, se a gente conseguir manter o que os outros vinham fazendo nós já ficaremos satisfeitos”, disse Jairo ao Jornal O Diário.

Ele ressaltou que existem alguns projetos do Rotary que já foram protocolados junto ao Ministério Público, como por exemplo, ajudar na recuperação de áreas degradadas, além de construir uma sala de imagens no Hospital Regional de Alta Floresta. Ele frisou que as expectativas são de que a liberação dos recursos saia em breve. Contudo, uma aquisição de uma viatura de resgate para o Corpo de Bombeiros, também faz parte das metas para a nova gestão. “É um clube de serviços muito sério, mas não vou trabalhar sozinho, pois tenho uma equipe de companheiros e todos são comprometidos com o clube; já que não se faz nada sozinho, tem que ter o apoio de todo mundo”, disse ele.