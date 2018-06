Dos 10 técnicos aprovados no concurso de 2017 apenas 1 está atuando na Politec de AF

Bruno Felipe/ Da Reportagem

Dos papiloscopistas e técnicos de necropsia que passaram pelo concurso público em 2017 para ingressar na unidade da Polícia de Identificação Técnica (Politec) de Alta Floresta, apenas um técnico foi nomeado para o município até o momento e nenhum papiloscopista se quer foi chamado pelo Governo Do Estado.

No começo desde ano, as expectativas eram de que entre os 32 papiloscopistas e 10 técnicos de necropsia aprovados no polo de Sinop, aproximadamente dez profissionais deveriam ser chamados para compor a equipe de Alta Floresta. Devido a isto, no mês de abril os candidatos se reuniram em frente a Politec e com cartazes e faixas iniciaram um manifesto e protestaram contra o Governo pedindo o chamamento imediato dos concursados.

Além disso, em conversa extraoficial com o único técnico de necropsia nomeado recentemente, 22 foram nomeados para o interior do estado e dividido entre os polos regionais. 4 técnicos foram destinados para o município de Sinop, sendo que a primeira colocada do concurso foi requisitada para o próprio município, o segundo e terceiro colocado destinados para a cidade de Sorriso e por fim, o único requisitado ao município de Alta Floresta.

Conforme ele nos explicou, possivelmente os outros candidatos entraram com um mandado de segurança contra o governo do estado a fim de que as medidas de chamamento sejam realizadas, mas ele não confirmou a informação. No caso dele, a nomeação foi feita no mês de março e ele está trabalhando na unidade há cerca de um mês.

Desde o mês do protesto realizado em Alta Floresta, a faixa colocada pelos candidatos em frente à sede do órgão ainda permanece no mesmo local, com dizeres cobrando a nomeação dos aprovados, e também expõe as deficiências do órgão, como o prazo de 120 dias para emissão de um RG.