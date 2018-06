1º Sarau Literário da Escola Plena J.V.C. Jr. será realizado hoje

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizado hoje (29/06), a partir das 19h30, o primeiro Sarau Literário da Escola Plena Jayme Verissimo de Campos Jr. e neste ano, o evento acontecerá nas dependências do auditório do Museu de História Natural de Alta Floresta, localizado na Av. Ariosto da Riva, nº 3075.

O evento é realizado há cerca de 11 anos na instituição, mas excepcionalmente em 2018 será o primeiro após a mudança da modalidade de ensino para Escola Plena. A produção das ex posições ficou a cargo dos cerca de 50 alunos que fazem parte das eletivas de linguagem e artes, sob a responsabilidade dos professores Pedro, Dircéia, Josilaine, Miraci, Margareth e Tatiana, e este ano o sarau terá como tema ‘O Sertanejo’.

Para a reportagem do Jornal O Diário, as professoras Tatiana Romera e Margareth Pereira disseram que o tema foi escolhido com o objetivo de homenagear o homem do campo que é o responsável por produzir várias matérias-primas, além de garantir as refeições de todos os brasileiros, oferecendo subsídios para produção de roupas, moveis, produtos de higiene pessoal, combustíveis, entre uma série de itens que fazem parte do dia-a-dia da população.

Margareth explicou que houve a reunião com o grupo de linguagem, área responsável pelo sarau, no mês de abril e em comum acordo decidiram homenagear o sertanejo, através da produção e apresentação de danças típicas, músicas, pinturas em tela e até mesmo peças de teatro. “Está sendo bem movimentado, a escola toda se envolveu e o nosso sent imento é de alegria, de felicidade, de ver eles participando e quando a gente olha para o trabalho e vê o empenho é ótimo”, disse Tatiana em entrevista ao Jornal O Diário.

Para a realização do evento, a escola contou com a participação de toda a comunidade escolar que unida irá apresentar um pouco da cultura do povo brasileiro, fazendo uma ponte com a cultura da geração contemporânea “Esta é a formula perfeita para os estudantes da escola J.V.C.Jr. mostrarem seus talentos”, acrescentou Margareth. Ela ressaltou que a dança, assim como as demais expressões corporais, promove o desenvolvimento social e cultural, o que fortalece ainda mais o aprendizado dos alunos.

Além disso, durante o evento haverá também a participação dos pais de alguns estudantes que irão abrilhantar ainda mais o evento cantando músicas sertanejas. O evento será destinado apenas para convidados, já que o espaço para a realização das apresentações é reduzido.