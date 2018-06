Triagem para atendimento no Hospital de Câncer de MT acontecerá nesta sexta 29

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizado amanhã 29, a partir das 09h00, na sede do clube de serviço Lions, localizado na Rua Perimetral Auxiliar, 134-614, no setor E, a triagem para possíveis pacientes do Hospital de Câncer de Mato Grosso. A triagem, que é realizada anualmente, será uma “pré-seleção” dos interessados para o dia do atendimento que será realizado em 10 de julho na policlínica da Cidade Alta. “Nós fazemos essa triagem porque a demanda é muito grande, então a gente verifica quem se enquadra nos parâmetros que o próprio Hospital do Câncer nos envia para poder passar no atendimento com a equipe médica”, disse a enfermeira responsável pela Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, Lígia Píton, em entrevista ao Jornal O Diário.

Conforme ela explicou, as especialidades para essa triagem serão as mesmas atendidas em anos anteriores como o Colo do útero, Buco-Maxilo, Pele, Mama e Urologia (focando na parte da próstata), sendo que neste ano, homens de 45 a 49 anos que relatarem casos de câncer na família irão passar e também homens de idade entre 50 a 70 anos. “Eles podem ir no dia, passa pela triagem e pegamos todos os dados necessários”, disse Ligia.

Vale lembrar que quem conquistar as vagas para atendimento se faz necessário levar copias de RG, cartão do SUS e comprovante de endereço que serão apresentados no dia 10 para atendimento. “É um grande evento que tem uma grande parceria; a intensão é a prevenção, quanto antes a gente detectar e tratar, a chance de cura é bem grande”, disse ela.

Neste ano, o Lions Clube e as Lojas Maçônicas entraram em parceira com a Secretaria de Saúde, onde irão oferecer lanche para os pacientes que vão realizar o exame no dia 10 e também para a própria equipe que estará trabalhando. “É um trabalho feito anualmente e que tem resultados positivos e esperamos que a população continue participando e se preocupando na parte da prevenção”, concluiu ela.