Ilmarli Teixeira é empossada nova presidente da Subsede do Sintep em Alta Floresta

Bruno Felipe

Foi realizada no final da tarde desta segunda-feira 25, a cerimônia de posse para a nova Direção da Subsede do Sindicado dos Trabalhadores no Ensino Público (Sintep) de Alta Floresta. A cada três anos o Sintep passa por eleições gerais e a última foi realizada no dia 15/06, onde Ilmarli Teixeira recebeu a maioria dos votos e conquistou o título de Presidente da Subsede. Além disso, Ilmarli foi reeleita diretora regional do polo nortão II que compreende seis municípios da região em torno de Alta Floresta. Durante a cerimônia, Ilmarli agradeceu a todos pela confiança depositada e sentiu-se ainda mais incentivada para lutar a favor das causas e direitos da classe dos trabalhadores. “Uma dupla responsabilidade para que nós possamos desempenhar com êxito, compromisso e ética as funções e as atividades que o Sintep requer a nível de estado e a nível de município”, disse Ilmarli em entrevista ao Jornal O Diário.

Nossa reportagem acompanhou toda a cerimônia que contou a presença de alguns profissionais da educação, filiados e imprensa local. Além da presidência, tomaram posse a nova vice-presidente Marcia Blanck, o novo Secretário Geral Dirceu Gonçalves e a nova Secretária de Finanças Meire Mazurek, sendo ela a antecessora de Ilmarli, comandando a presidência da Subsede durante 6 anos, onde lutou e conquistou novos direitos aos trabalhadores da educação. “Representar os trabalhadores da educação a nível de município é uma satisfação porque a gente vem aí junto ao executivo avançando, avanço esse na construção de políticas públicas voltadas para a educação, nós avançamos muito aqui em Alta Floresta, mas muito ainda tem que avançar”, complementou Ilmarli durante entrevista.

Conforme ela explicou para a reportagem do Jornal O Diário, a meta de sua nova gestão é trabalhar no avanço do processo de filiação ao sindicato, promover o diálogo entre o executivo e ampliar a infraestrutura da Subsede, para que, segunda ela, sirva de espaço para toda a comunidade que desejar utiliza-lo. “Que a sociedade possa se utilizar desse prédio, possa se utilizar desse espaço e que a educação pública tenha uma referência e essa referência se chama Sintep-MT”, concluiu Ilmarli.