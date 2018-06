Bandas altaflorestenses cantam o melhor do Rock and Roll e agitam público no evento ‘A arte dá o Tom’

Bruno Felipe / Da Reportagem

A arte deu o seu tom no último sábado 23, com a realização do show das bandas Astronautas do Acaso, Dhelta 09 e MidLane, que aconteceu no Espaço TEAF, localizado na AV. Perimetral Rogério Silva. O evento iniciou por volta das 21h00 e contou com a presença dos integrantes das bandas, dos artistas que compõe o TEAF, além de um grande número de altaflorestenses que foram prestigiar o evento e dançar ao som de muito Rock and Roll.

O show inicial ficou por conta da banda ‘Astronautas do Acaso’ que agitou o público presente cantando o melhor do Rock nacional e internacional. Na ocasião, a cantora Jadeli Melo foi convidada para participar e abrilhantar ainda mais a banda que é composta atualmente somente por homens. Jadeli, que é integrante da banda ‘Caphé e um Trago’, recebeu o convite e de imediato aceitou a ideia, garantindo uma ótima apresentação durante o show deste sábado. “Uma parceria linda, show lindo, as pessoas participando, o Rock and Roll tem ganhado uma força ultimamente e mostrado que somos organizados que muito do que se fala é puro preconceito, nós somos organizados e fazemos músicas boas, o show foi um sucesso”, disse Jadeli em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

O evento faz parte da programação do Espaço TEAF e tem a parceria do Coletivo Rock na Floresta, que idealizou os shows e organizou toda a logística do evento. Jadeli explicou para a reportagem do Jornal O Diário que alguns integrantes fazem parte de outras bandas e a união entre o coletivo permite essa dinâmica e abrangência de vozes, permitindo um amplo e diversificado público. Além disso, ela ressaltou a importância da organização para o evento ter se tornado um sucesso. “Nós temos mostrado nos últimos eventos que o Rock and Roll tem organização, que não é esse “au-ê” que as pessoas pregam, são super-organizados”, assentiu ela.

Logo em seguida, a apresentação ficou por conta da banda ‘Dhelta 09’ que conta atualmente com quatro integrantes. O evento encerrou com muito rock nacional na voz do cantor Ed Rodrigues integrante da banda MidLane. De acordo com os organizadores, a proposta é realizar o evento uma vez ao mês, para manter o Rock and Roll sempre ligado nos ouvidos dos altaflorestenses.