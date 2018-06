PDI de Alta Floresta foi apresentado para a Educação e Assistência Social

O diretor municipal de Planejamento da Prefeitura Municipal de Alta Floresta e responsável pelo Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI) Diony Ferreira Lima, juntamente com sua equipe, esteve reunido no ultimo dia 25 de maio com o Conselho Municipal de Educação para apresentação do programa.

Com a presença de funcionários da Educação, Secretaria Municipal de Educação (SME). Conselho Municipal de Educação (CME), Mães de alunos, representantes do Conselho Tutelar, representantes do Sintep, representantes de escolas particulares e Assessoria Pedagógica, o diretor de Planejamento apresentou aos presentes os resultados até então obtidos e as metas do Programa a serem desenvolvidas até o ano de 2028.

Com o total apoio do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o PDI é um importante Programa que visa melhorar a gestão pública em todos os campos sociais desenvolvendo “n” projetos que carreguem embutidos a preocupação com a sociedade em seu todo, por isso a importância da participação de todos os segmentos sociais.

Em Alta Floresta, participam dessa construção para o desenvolvimento do município, todas as secretarias municipais da administração pública, bem como clubes de serviços, sindicatos, associações e segmentos diversos.

No dia 13 de junho o diretor de Planejamento da Prefeitura Diony Ferreira fez a mais recente apresentação do PDI, dessa vez ao pessoal da Secretaria de Assistência Social, com a participação da chefe da Assistência Social Sirlei Vaz, dos funcionários da Secretaria com destaque para o pessoal dos dois Centros de Referência de Assistência Social (CRAS Conviver e Casa da Família), CREAS (Equipe da Proteção Social Especial de Média Complexidade), equipe Bolsa Família e Habitação. (Assessoria Prefeitura Municipal)