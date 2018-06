‘Fundação Servir’ completa 30 anos de atividades em Alta Floresta e promove semana de comemoração

Bruno Felipe / Da Reportagem

Nesta segunda-feira 18, iniciou-se a semana de comemoração dos 30 anos da ‘Fundação Servir’ em Alta Floresta. Diversas atividades irão compor a celebração que encerrará no dia 22 de junho com a realização de uma missa e uma homenagem aos fundadores.

A Fundação faz parte de uma união entre as igrejas católicas do município de Alta Floresta e tem como objetivo contribuir na formação cívica, moral, educacional, cultural, desportiva, científica e espiritual do povo altaflorestense. Atualmente a Fundação engloba diversos departamentos, dentre eles está a Casa Pinard, responsável pelo acolhimento de crianças de 0 á 12 anos encontradas em situação de risco social ou pessoal; o Departamento Defesa da Vida Lar Santa Isabel, uma casa de passagem que atende homens em vulnerabilidade social; além do Centro Cultural Padre Geraldo Silva e também o Sítio Arqueológico da Paineira. “Nossa preocupação de destacar esses 30 anos é porque esses públicos que é atendido pela fundação são públicos que o Executivo Municipal de maneira geral tem que atender”, explicou o vereador Mequiel Zacarias (PT) em entrevista ao Jornal O Diário.

Durante a semana, a partir das 19h00, ocorrerá diversas apresentações no auditório da Fundação Servir, localizado na Rua H-9. Na terça-feira 19, o Projeto Vila Nova realizou uma apresentação de capoeira. Hoje (quarta-feira) ocorrerá apresentações teatrais e a exibição de um filme temático.

Até o dia 22 de junho ocorrerá a Mesa da Partilha, onde as pessoas precisarão levar algum alimento para partilhar entre elas. “São momentos importantes para que todos tenham acesso aos trabalhos desenvolvidos e para que se aproximem das demandas atendidas pela Instituição nesses 30 anos de trabalho”, disse Mequiel.

Durante a sessão ordinária desta terça-feira 19, a Fundação Servir recebeu uma Moção de Congratulações pelos relevantes serviços prestados no município e pelos 30 anos de dedicação para com a comunidade. “Esse trabalho social que depende de doação, ele realmente precisa ser reconhecido para ser valorizado”, finalizou o vereador.