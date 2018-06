Inscrições para o Colégio Militar do Corpo de Bombeiros começam hoje; aulas iniciarão no dia 30 de julho

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foram abertas hoje as inscrições para o teste seletivo aos interessados em ingressar no Colégio Militar Dom Pedro II. As inscrições podem ser realizadas nas dependências da Assessoria Pedagógica, localizada na Av. Perimetral Deputado Rogério Silva – St. D, até o dia 29 de junho.

Neste ano, as aulas iniciarão no dia 30 de julho e de acordo com o Diretor da unidade e Comandante Regional da 7ª Companhia Independente de Bombeiro Militar Tenente Coronel Ramão, as turmas oferecidas são para o sétimo, oitavo e nono ano do ensino fundamental e primeiro ano do ensino médio.

Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, Ramão relatou uma reunião ocorrida na manhã da última quinta-feira 14, juntamente com o Assessor Pedagógico da Seduc Edson Amaro, afim de definir o edital de inscrição que conta com todas as informações e requisitos necessários para os interessados. O edital foi lançado na sexta-feira 15, na internet através do site da Seduc (http://www2.seduc.mt.gov.br/) e fixado nas dependências das unidades do Cefapro e Seduc de Alta Floresta.

As inscrições serão abertas para a população em geral, sendo que neste ano, cerca de 220 vagas serão ofertadas. Após passar pela seleção, os candidatos aprovados deverão realizar as matriculas no período entre 16 a 20 de julho de 2018, com local ainda a ser definido.

As aulas deste semestre serão ministradas provisoriamente nas dependências do Ginásio de Esportes até que a obra da sede, que está sendo construída na grande cidade Alta, próximo a Escola Plena Jayme Verissimo de Campos Jr. seja concluída, para que os alunos possam ser realocados. Serão oito turmas, sendo quatro no período matutino e as outras quatro no período vespertino.

As coordenações pedagógica, administrativa e financeira da unidade serão exercidas por profissionais devidamente habilitados, em consonância com a legislação educacional vigente no país. Os professores serão escolhidos a partir de teste seletivo promovido pela Seduc. Vale lembrar que a escola com gestão militar segue a matriz curricular na rede estadual, com o desenvolvimento nos alunos do sentimento de amor à Pátria, além do aprimoramento das qualidades físicas do educando. “Eu só tenho a agradecer os parceiros, a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Educação, o Corpo de Bombeiros propriamente dito e a sociedade que realmente vestiram a camisa quando surgiu essa ideia”, disse o Coronel em entrevista ao Jornal O Diário.