Intermat está em Alta Floresta para regularização fundiária de assentamentos

Ademir Santos Oliveira, assistente social e analista fundiário agrário e a também assistente social Eliana Cristina Teixeira da Silva, representantes do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), estão em Alta Floresta, para execução dos trabalhos de regularização fundiária dos assentamentos Júlio Firmino Domingues e Gleba Jacaminho.

Na manhã de quarta-feira, 13, eles se reuniram com a primeira dama e secretária de Assistência Social Luzmaia Quixabeira de Araújo, no gabinete da secretária, para conversarem sobre o trabalho que será feito.

Ademir já esteve em Alta Floresta em dezembro passado quando iniciou esse trabalho nos assentamentos da Vila Rural, em cumprimento ao acordo de cooperação técnica firmado entre Prefeitura e Intermat, quando o instituto era ainda presidido pelo senhor Candido Telles.

Na ocasião acordou-se com o termo de cooperação que os assentamentos agrários do município, Jacaminho, Vila Rural Júlio Domingues e Nossa Senhora Aparecida seriam regularizados.

“Em Alta Floresta temos dois trabalhos em andamento por conta do acordo de cooperação técnica firmado entre a prefeitura e o Intermat. Vamos concluir o Júlio Firmino onde a Dara já começou e está fazendo os pareceres, ficaram algumas pendencias e a gente vai concluir”, disse Ademir Oliveira acrescentando que “o Júlio Firmino iremos finalizar, em seguida começaremos os trabalhos na Jacaminho, que começaremos do zero, do levantamento, em torno de 80 famílias, com as quais faremos todos os trabalhos, tanto as visitas quanto os pareceres”.

Sob a supervisão da assistente social Andaracy Santana Baleeiro, da Secretaria de Assistência Social, estarão nesse trabalho de visitas para o levantamento com as famílias, as universitárias Cleuza Aparecida Pereira Freitas, Simone Carvalho e Angélica Oliveira que pertencem à Faculdade de Serviço Social da UNOPAR – Universidade Norte do Paraná – e estarão estagiando pela faculdade que também fez um acordo de cooperação técnica com a prefeitura de Alta Floresta.