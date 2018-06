TRE abre vaga para juiz eleitoral

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso informa que estão abertas as inscrições para o cargo de juiz(a) da 43ª Zona Eleitoral de Sorriso. Os magistrados – em efetivo exercício na comarca de Sorriso, interessados em concorrer à vaga, devem se inscrever no período de 13 a 19 deste mês.

A inscrição deverá ser feita por meio de ofício, endereçado à Secretaria de Gestão de Pessoas do TRE-MT, o qual deve ser protocolado no Tribunal ou enviado para o endereço eletrônico: protocolo@tre-mt.gov.br. O setor de protocolo funciona das 07h30 às 13h30.

Os magistrados interessados em ocupar a vaga devem declarar no ofício a não incidência nos impedimentos previstos no artigo 14, § 3º da Lei n. º 4.737/65, bem como a viabilidade de deslocamento à sede do cartório eleitoral, nos termos do artigo 3º do Provimento CRE nº 10/2012.

Mais informações estão disponíveis no Edital nº 12/2018 que foram publicados no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral nº 2661 publicado no dia 12 de junho. Acesso o link: http://www.tre-mt.jus.br/servicos-judiciais/dje

O magistrado que for selecionado pelo TRE exercerá a função de juiz(a) eleitoral por dois anos. (FolhaMax)