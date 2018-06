Câmeras de segurança em Alta Floresta não registram imagens do trânsito há mais de 6 meses

Bruno Felipe

Da reportagem

Nas últimas semanas os moradores de Alta Floresta vêm reclamando sobre a atual situação encontrada no sistema semafórico do município. Conforme seus próprios relatos, em alguns pontos os aparelhos estão com defeito, além disso o conjunto semafórico da Avenida Ayrton Senna (CDA/sentido centro) já não funciona há cerca de 3 semanas.

De acordo com o Secretário de Trânsito Messias Araújo, um problema no controlador do referido semáforo danificou a placa mãe, ocasionando o desligamento do sistema. Ele explicou para a reportagem do Jornal O Diário que um novo equipamento foi adquirido na capital do estado e já se encontra na cidade de Alta Floresta, mas que os técnicos estão realizando a configuração do controlador para que assim o semáforo possa ser instalado. “Os problemas que vão aparecendo, nós vamos pedindo esses novos controladores para a gente começar a substitui-los”, disse.

Messias ressaltou que o conjunto semafórico localizado próximo ao Banco Itaú também está apresentando problemas em seu funcionamento e segundo ele, o próximo passo será a substituição do semáforo dessa localidade. Ele orienta aos condutores que dobrem a atenção nos cruzamentos, até que todo os problemas na sinalização sejam sanados.

Outra situação relatada pelos moradores é referente a questão das câmeras que compõe o sistema de segurança do município, já que de acordo com informações, os equipamentos não estão funcionando há mais de 6 meses. Messias confirmou a informação e disse que as câmeras foram danificando com o passar do tempo e a qualidade da imagem se deteriorando, o que acarretou na impossibilidade de identificar possíveis infratores. “Um novo projeto para substituição dos aparelhos antigos está sendo desenvolvido”, informou Messias.

Segundo ele, a ideia é fazer manutenção nas câmeras antigas e realoca-las em novos pontos e posteriormente adquirir novos aparelhos para os locais onde estavam fixadas; a intensão da secretaria é estender para a entrada da cidade e na rotatória da Cidade Alta. Messias disse que as expectativas são de instalar as novas câmeras já no próximo mês.

Ele ressaltou que existe a possibilidade de uma parceria entre uma empresa que possui fibra ótica na região, a fim de assegurar uma melhor definição das imagens, atendendo mais rapidamente a população. Além disso, a aquisição das novas câmeras possibilitará aos condutores o acesso das imagens para possíveis comprovações judiciais, sendo possível reivindica-las através de um ofício.

O secretário frisou que todo o trabalho de substituição das câmeras e dos semáforos possui mão de obra especifica, contando com o apoio da equipe técnica do Departamento de Eletricista da Prefeitura Municipal, além da Secretaria de Infraestrutura, por meio do secretário Elói de Almeida.