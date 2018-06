Drª Cristiane Padim, juíza da Comarca de AF recebe Moção de Congratulações

Bruno Felipe

Da Reportagem

Foi entregue durante a sessão ordinária da Câmara Municipal desta terça-feira 12, uma Moção de Congratulações para a juíza Drª Cristiane Padim da Silva, pelos relevantes serviços prestados em Alta Floresta.

Nascida em Rondonópolis-MT, Drª Cristiane é graduada em direito pela faculdade de Ciência Jurídica e Administrativa da cidade de Rondonópolis e pós-graduada em Direito Penal e Direito Processual Penal em Jurisdição Civil, além de possuir doutorado em Direito.

Atualmente a juíza vem realizando um trabalho na área da infância e juventude, impactando a rede de proteção de atendimento a criança e ao adolescente, bem como todas as áreas infanto-juvenil do município “Esse reconhecimento, essa homenagem, dá a certeza de que estamos no caminho certo e com certeza também nos motiva a continuar a melhorar, a sempre evoluir, isso é muito bom”, disse Cristiane em entrevista ao Jornal O Diário.

Além de ter atuado como advogada, Cristiane foi professora na área de direito e no ano de 2007 assumiu a magistratura no Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso. Ela trabalhou em vários municípios do estado, dentre eles: Porto Alegre do Norte, Pontes e Lacerda, Juína, Campo Novo do Parecis, Alto Araguaia e atualmente em Alta Floresta. “O trabalho exige uma dedicação em um tempo quase que integral, não só dos juízes, mas também dos servidores e quando eu digo servidores no caso da 2ª Vara engloba os agentes da infância e juventude, que são parceiros e companheiros na busca da eficiência de qualquer tipo de decisão judicial ou de decisão social para o bem-estar de nossas crianças e adolescentes”, disse ela.

Qualificada em técnica em mediação e PNL, a juíza atuou na capacitação continua da rede de atendimento, orientação e acompanhamento nas questões e projetos que visão a adoção, além de ser referência no trabalho da Família Acolhedora “Hoje meu coração está cheio de gratidão”, concluiu ela.