Conselho de Saúde de Alta Floresta realizará reunião Ordinária

O Conselho Municipal de Saúde de Alta Floresta realizará hoje segunda-feira, a sua 5ª Reunião Ordinária, para a qual estende o convite para participação de toda a população.

A reunião acontecerá às 19 horas e 30 minutos, na Rua Valfredo José Santana, 50, (rua B-3) no setor B.

Nos assuntos da pauta que serão tratados estão a Apresentação de Atas para Aprovação, Eleição da Presidência do Conselho Municipal de Saúde e o SISPACTO – Apresentação da Pactuação, Metas e Indicadores 2018.

Para o presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS) Jurandir A. Carvalho, a participação do cidadão na gestão do Plano Público de Saúde (SUS) promove a aproximação da comunidade e de sua visão sobre a humanização, acessibilidade, qualidade e eficiência dos serviços de saúde prestados. (Carlos Aberto de Lima/ASCOM)