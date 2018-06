Bazar beneficente em prol ao menino Jether será realizado no próximo domingo 09

Bruno Felipe

Da reportagem

Neste domingo 09, será realizado em frente ao Del Moro Supermercados, um bazar beneficente em prol ao menino Jether, que se encontra atualmente internado no Pronto-Socorro de Cuiabá, na Ala Pediátrica. O menino se afogou na piscina do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) de Alta Floresta em maio do ano passado. Após ficar minutos submerso na piscina, a criança foi reanimada e transferida para a capital, onde completou um ano de internação. Hoje, Jether tem três anos, respira através de traqueostomia e tem movimentos limitados.

O bazar foi idealizado por moradoras de Alta Floresta, que souberam da situação do menino e decidiram ajudar. De acordo Idaline Cruz da Silva, uma das organizadoras do bazar, todas as peças a serem vendidas foram doadas pela própria população e segundo ela, existem uma grande variedade de peças, possibilitando que muitas pessoas realizam a aquisição. “A gente tem muita coisa e nossa expectativa são de arrecadar aproximadamente 2 mil reais”, disse Idaline em entrevista ao Jornal O Diário.

O bazar é apenas uma das grandes campanhas que os altaflorestenses vêm produzindo para ajudar na recuperação de Jether. Uma delas foi a realização da 1ª Queima do Alho, idealizada pelo site Sertanejo na Alta através do organizador de eventos Joseval Pecegueiro, popularmente conhecido como ‘gordinho’. O evento, ocorrido no dia 28 de abril, arrecadou um montante de aproximadamente R$15,000,00 e todo o recurso foi entregue ao pai do garoto. Além disso, o show beneficente de Vitor & Vanuti ocorrido no dia 30 de abril no ‘Alambique’, arrecadou cerca de R$9.000,00 e o valor já foi entregue para a família de Jether.