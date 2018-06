Festival Ágape de Artes será realizado nos dias 05 a 08 de julho; inscrições encerram hoje

Bruno Felipe

Da reportagem

A ÁGAPE Escola de Artes irá realizar no período de 05 a 08 de julho o Festival Ágape de Artes que ocorrerá no Centro Cultural e de Eventos de Alta Floresta (Praça da Cultura/Avião).

Num primeiro momento, a atração ficará por conta do Festival de Música Estudantil (FAME) que é uma competição musical voltada a alunos com idade entre 12 a 18 anos matriculados em quaisquer instituições de ensino do município de Alta Floresta e região. Neste ano, a empresa ‘Madrid Eletronic’ será uma das apoiadoras do festival e patrocinou toda a premiação sendo 1 notebook, 1 celular Samsung J2 Prime e 1 violão elétrico.

As inscrições foram abertas no início de maio e o prazo encerra-se hoje (07/06), momento em que ocorrem as seletivas. As matriculas podem ser realizadas na unidade da Ágape, localizada na Rua A-2, ou mesmo nas secretarias das escolas que aderiram o evento. (Com informações Ágape Escolas de Artes)