Uma nova Faculdade construirá seu Campus em Alta Floresta

Após assinar acordo de compromisso com a JMD Urbanismo e com a Família Arpini, a Faculdade Ágora construirá sua nova unidade em Alta Floresta na área onde será o bairro planejado que já conta com a presença do IFMT – Instituto Federal de Mato Grosso, com o novo Fórum da Comarca de Alta Floresta (compromissado com o TJMT e em fase de elaboração de projeto) e com o Hamoa Resort Residencial.

A Faculdade Ágora faz parte do grupo AJES que conta com 27 cursos superiores oferecidos nas cidades de Juína, Juara, Guarantã do Norte e Campo Novo do Parecis. Cursos esses que possuem ótimas notas na avaliação do MEC – Ministério da Educação, sendo o curso de Direito, com a nota máxima (nota 5), o mais bem avaliado do Mato Grosso e o segundo no Brasil pelo índice CPC. Os cursos de Psicologia, Administração e Ciências Contábeis também figuram entre os melhores do estado com nota 4 no MEC.

Conforme contrato assinado entre as partes, os empreendedores negociaram com a instituição uma área de até 40 mil metros quadrados em três etapas de execução. Ao final destas etapas deverá estar edificado um novo Campus com mais de 14 mil metros quadrados de área construída, contando com 84 salas de aula, biblioteca, auditório, laboratórios, áreas para práticas pedagógicas, estágios com atendimento ao público, bloco com quadra poliesportiva utilizado também para os eventos da faculdade e da comunidade em geral e estacionamento com mais de 11.000 m².

Todos estes investimentos na região fazem parte da criação de uma nova centralidade urbana em Alta Floresta, em um bairro planejado que contará com gestão administrativa, monitoramento por câmeras e vigilância motorizada 24 horas, áreas de convívio e lazer, equipamentos esportivos e muito mais. Este modelo de bairro planejado já está executado pelos empreendedores em Sinop nos bairros Aquarela Brasil, desde 2007, e no Aquarela das Artes, recém inaugurado, com forte sucesso comercial, de povoação e de valorização para os proprietários de lotes e casas.