Caminhão carregado de combustível chega a Alta Floresta escoltado pela Polícia Federal

Bruno Felipe

Da reportagem

O Posto Nafta localizado próximo à rodoviária de Alta Floresta recebeu na manhã desta terça-feira 29, uma carga de combustíveis, sendo que a chegada do caminhão tanque até o município só foi possível com a escolta da Polícia Rodoviária Federal. Com a confirmação da chegada do combustível, muitos populares já faziam enormes filas nas primeiras horas do dia para conseguir abastecer seus automóveis. Em determinado momento, a fila de abastecimento se estendia até as imediações dos Correios.

De acordo com informações, o combustível a princípio foi destinado para abastecer veículos que realizam atendimentos públicos estaduais e municipais e o restante repassado ao consumidor. Conforme a informação, o caminhão trouxe aproximadamente 15 mil litros de combustível e o montante acabou antes mesmo do início da tarde desta segunda.

Uma equipe da “Garra”, da Polícia Militar fez o acompanhamento dos trabalhos para garantir a segurança dos trabalhadores e também para evitar que os ânimos se exaltassem, ainda assim, no final da manhã, por volta de 11:30 muitos que aguardavam na fila, se exaltaram quando informados que não haveria mais abastecimento. Segundo informações de alguns usuários, foram reservados cerca de 1.500 litros de combustíveis que serão utilizados tão somente em veículos oficiais, como ambulâncias, diante da necessidade.

A reportagem do Jornal O Diário recebeu a informação extraoficial que uma nova carga seria enviada hoje (30) para abastecer outros postos em Alta Floresta, mas ainda não se sabe quando chegará e nem qual posto será contemplado com o combustível.