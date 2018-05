Alta Floresta: Taxa de homicídios diminuem cerca de 67 % em relação ao ano passado, dizem delegados

Bruno Felipe

A criminalidade no município de Alta Floresta, em relação a roubos e homicídios, diminuiu cerca de 67 % em comparação ao primeiro quadrimestre do ano passado. A informação foi confirmada pelos delegados que compõe as Delegacias Municipal e Regional Civil de Alta Floresta, durante uma coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira 23.

O levantamento mostra que a taxa no número de roubos diminuiu 50% e de homicídios 33% na área que abrange as cidades da Regional de Alta Floresta, em comparação ao primeiro quadrimestre de 2017. Para o delegado Rodrigo Bastos, os números é um reflexo do trabalho conjunto entre Polícia Militar, Polícia Civil e Poder Judiciário “Isso daí com certeza é fruto do trabalho das policias; então são dados muitos positivos que demonstram que a gente está no caminho certo no combate à criminalidade”, disse Rodrigo em entrevista ao Jornal O Diário.

Somente em Alta Floresta os crimes de roubos diminuíram 66%, enquanto os homicídios registraram uma diminuição de 67%, também em relação ao mesmo período. Para o delegado Carlos Francisco, o trabalho intensivo entre as autoridades policias é de suma importância e segundo ele, o mais importante e esperado Polícia Judicial, é a condenação dos criminosos após a ação penal. “O trabalho é intensivo, não existe a utopia de acabar com a criminalidade, mas esses números expressivos refletem a integração entre a PM, Civil, Ministério Público, Poder Judiciário e demais órgão da sociedade”, disse Carlos ao Jornal O Diário. De acordo com o ele, os crimes de homicídio, crimes contra o patrimônio público e roubos estão diretamente ligado ao tráfico de drogas.

A delegada Ana Paula confirmou essa correlação e disse que no final do ano passado e início deste ano, ocorreram grandes operações dirigidas pela mesma que culminou na prisão de 7 pessoas que integravam organizações criminosas e que fomentavam vários tipos de crimes na cidade. Ela ressaltou que o trabalho preventivo da Polícia Militar fomentou para que a redução dos crimes ocorresse.

“Nesse trabalho especifico que nós fizemos os roubos que nós buscamos combater e que conseguirmos elucidar e efetuar algumas prisões, eram aqueles roubos à residência que estavam causando aquele pânico aqui na cidade, uma sensação de insegurança tremenda, e ai nos focamos nesse trabalho, conseguimos elucidar alguns e em decorrência disso conseguimos apurar qual era a motivação desses roubos, e fizemos uma ligação com o tráfico de drogas e comercialização de armas de fogos”, disse a delegada em entrevista ao Jornal O Diário. Ela informou que o trabalho intensivo e integrado das autoridades continua e será intensificado, sendo de suma importância para a segurança da população.