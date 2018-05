Projeto Adote uma Nascente em Alta Floresta será reestruturado

Com o objetivo de reestruturar o “Projeto Adote uma Nascente”, reuniram-se na manhã da última sexta-feira, 18 de maio, na sala de reuniões da Secretaria de Desenvolvimento/Direção de Meio Ambiente, o vereador Mequiel Zacarias Ferreira, a Fundação Ecológica Cristalina, o Instituto Centro de Vida, Novo Encanto Desenvolvimento Ecológico, CHTP – Teles Pires, UNEMAT- Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus Alta Floresta, além da Direção de Meio Ambiente da Secretaria de Desenvolvimento da Administração Municipal.

Na reunião discutiu e definiu-se o relançamento do “Adote uma Nascente”, para o dia 05 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, bem como ficou encaminhado à necessidade de alteração do Decreto que instituiu o Programa Adote uma Nascente, incorporando atualizações que venham atender o momento atual de Alta Floresta e pactuado a construção de um Plano de Ação entre varias instituições para o lançamento do programa.

Também ficou pactuado o lançamento de um concurso cultural para a criação da nova logomarca do Adote uma Nascente. Na opinião do coordenador de Projetos Ambientais na Direção de Meio Ambiente da Secretaria de Desenvolvimento de Alta Floresta, José Alesando Rodrigues, a reestruturação do Adote uma Nascente no município de Alta Floresta, surge a partir da necessidade de ter uma atenção com as nossa nascentes e cursos de rios urbanos.

“Atualmente existem varias ações sendo idealizadas ou feitas por algumas instituições ou cidadão, só que de forma pontual e que agora passam a ter uma politica pública de convergência, permitindo o engajamento da sociedade, das entidades e cidadão juntamente com o poder publico promovendo espaço de gestão ambiental para as nossas nascentes e cursos de rios”, disse o coordenador de projetos, acrescentando que “a reunião foi bem produtiva, com a participação das pessoas realmente envolvidas em elevar o Adote uma Nascente como uma ação participativa da sociedade e poder público”. (Assessoria Prefeitura)