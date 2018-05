Ex morador de Alta Floresta é executado durante assalto na Bahia

O comerciante e ex morador do município de Alta Floresta Mamédio Soares da Silva, de 55 anos, foi morto por supostos assaltantes, na noite da última segunda-feira 21, no bairro Sapucaieira, na zona norte de Eunápolis, no estado da Bahia. Mamédio foi proprietário de uma oficina mecânica no setor H (Oficina do Mamédio) de Alta Floresta por muitos anos.

De acordo com o que apurou a polícia, bandidos armados invadiram a casa de Mamédio, na Rua Gutemberg Amazonas, por volta das 19h. Ainda segundo a informação, durante quase uma hora e meia ele e a mulher foram mantidos reféns, enquanto os marginais reviravam o imóvel em busca de dinheiro e armas.

Antes de fugir, a quadrilha atirou várias vezes no comerciante. O corpo foi encontrado perto da piscina. Foram recolhidas cápsulas e projéteis de armas de calibres diferentes. Os assassinos levaram apenas uma motocicleta.

A Polícia também não descarta a possibilidade de execução, já que Mamédio – segundo pessoas próximas – também atuava como agiota (emprestava dinheiro a juros).

Mamédio era proprietário de uma oficina mecânica no bairro Gusmão na cidade de Eunápolis/Bahia e também associado a dois clubes de serviço: Rotary Club Eunápolis e Loja Maçônica Obreiros. O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais do município. (Da redação com Radar64)