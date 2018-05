Mistério: Homem encontrado morto na praça do avião pode ter sofrido mal súbito, diz Politec

Bruno Felipe

Um senhor de 57 anos, foi encontrado morto sob uma das calçadas da Praça do Avião neste último sábado 19. O fato ocorreu por volta das 08h00, momento em que o Desfilo Cívico em comemoração ao aniversário da cidade começava bem próximo daquela localidade. Segundo informações, a vítima era morador de rua do município.

De acordo com informações da Polícia de Identificação Técnica de Alta Floresta (Politec), o senhor estava caído de bruços e com alguns hematomas no rosto. Além disso, foi verificado que o mesmo estava sangrando pelo nariz.

Conforme um dos peritos que atendeu a ocorrência, o homem possivelmente teria tido um mal súbito, momento em que despencou ao solo e por conta do forte impacto, ocasionou um trauma no cérebro.

A Politec aguarda o laudo médico para definir com exatidão a causa da morte. A equipe analisa se os hematomas foram ocasionados por causa da queda ou alguma agressão. O corpo do senhor de 57 anos foi encaminhado para Sinop afim de realizar o exame de necropsia e logo após, foi velado e enterrado na cidade de Carlinda, onde sua família mora.