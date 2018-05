Agronegócio mostrando seu potencial: 2ª TecnoAlta fomenta desenvolvimento da produção agropecuária; abertura da feira aconteceu nesta quinta

Bruno Felipe

Da reportagem

Iniciou na manhã desta quinta-feira 17, a 2ª edição da TecnoAlta, evento que tem como objetivo mostrar as novidades da tecnologia que podem ser utilizadas no agronegócio. A abertura do evento aconteceu por volta das 09h00, no Condomínio Betel (MT-208) e contou com a presença de autoridades municipais e um grande número de produtores, empresários e altaflorestenses que foram prestigiar o evento.

Para o presidente do Sindicato Rural de Alta Floresta Valmir Coco, a feira representa o potencial que o município possui na produtividade, tanto da pecuária quanto na qualidade do rebanho “Esse evento serve para mostrar o potencial e também trazer mais conhecimento aos nossos produtores e também a dinâmica de máquina, inovações em maquinas que tem aí e estão sendo demostradas e oportunidade de negócios para todos os produtores”, disse Valmir em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Diversos stands de empresas parceiras do evento foram montados, permitindo que os visitantes pudessem observar os produtos e máquinas, sendo que para aqueles que decidam adquirir algum produto, as empresas estão oferecendo descontos e excelentes oportunidades de negócios. Além disso, as agências bancárias dentro da feira estão oferecendo linhas de créditos e segundo Valmir, que valem a pena verificar.

De acordo com o diretor da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) Celso Bevilaqua, a realização da tecnoalta era um sonho antigo e segundo ele, atualmente Alta Floresta está vivendo um diferencial “A tecnoalta é o futuro, a tecnoalta é o objetivo maior para nossa região, divulgar informação, tecnologia e trazermos o progresso e o desenvolvimento, isso ninguém mais segura, Alta Floresta é a bola da vez”, disse Celso em entrevista ao Jornal O Diário.

A feira é um evento repleto de conteúdo técnico, que conta com palestras e rodadas de negócios, afim de qualificar e fomentar o segmento do agronegócio da região. Hoje está previsto para ás 08h00 a palestra sobre ‘carne de qualidade, uma nova realidade brasileira’, com o engenheiro agrônomo Roberto Barcellos; às 14h00, Lourival Vilela, ministrará a palestra sobre ‘estratégia para intensificação sustentável da produção agropecuária’ e às 15h30 o apresentador Tobias Ferraz irá palestrar sobre a ‘era da sustentabilidade, as oportunidades para o produtor rural’. O evento terá o seu marco final às 12h00 deste sábado 19, e momentos antes o engenheiro agrônomo Eduardo Peres irá ministrar a palestra sobre ‘variedades de soja com produtividade’.