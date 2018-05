42 anos de história: Desfile Cívico será realizado neste sábado em comemoração ao aniversário de Alta Floresta

Bruno Felipe

Será realizado neste sábado 19, a partir das 07h00 o Desfile Cívico em comemoração ao aniversário de 42 anos do município de Alta Floresta. Neste sentido, a Prefeitura Municipal convida toda a população altaflorestense para prestigiar o evento que terá sua concentração na Praça da Igreja Matriz.

Irão participar do desfile algumas entidades como as Forças Armadas e clubes sociais de serviço, além da presença confirmada dos alunos de 17 escolas municipais e 13 escolas estaduais. O desfile, contará com a presença também de fanfarras de três municípios, Alta Floresta, Carlinda e Apiacás.

Neste ano, a Fanfarra de Alta Floresta irá completar 33 anos de fundação e de acordo com Valmir Teixeira, professor orientador da fanfarra, o desfile será a oportunidade para mostrar para a sociedade o novo uniforme dos alunos, que fora conquistado pela Prefeitura Municipal por meio da prefeita Marineia Munhoz. “Chegar aos 33 anos sem ter a sua indumentária, não poderíamos comemorar, mas agora podemos comemorar, podemos festejar e convidar a população para participar pois vai ser um grandioso desfile”, disse Valmir em entrevista ao Jornal O Diário. De acordo com ele, 33 alunos entre linha de frente e corpo musical irão tocar os ‘parabéns’ para os 42 anos da cidade.

Ele ressaltou que a fanfarra realizará diversas atividades no decorrer deste ano e uma delas será o encontro entre bandas e fanfarras, que ocorrerá na cidade de Guarantã do Norte no dia 3 de junho “Para que a gente possa dar um estimulo à essas crianças que fazem parte, deles poder mostrar o trabalho que eles iniciaram aqui em outros municípios”, disse ele.

O desfile deste sábado tem como tema “Alta Floresta do Futuro”, que enaltece o crescimento do município ao longo desses anos nas diversas áreas de desenvolvimento, como agricultura, turismo, pecuária e a perseverança na educação, esporte, saúde, assistência, cultura e lazer.