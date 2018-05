Altaflorestense Caroline Back já está no Rio de Janeiro para participar do Miss Brasil 2018

Bruno Felipe

A Miss Mato Grosso Caroline Back já está confirmada para participar do Miss Brasil que acontece no próximo dia 26 de maio. A informação foi confirmada pelo pai da miss Wilson Machado, que disse com entusiasmo, que a miss já se encontra confinada em um hotel na cidade do Rio de Janeiro com todas as outras competidoras se preparando para o grande evento. “A gente sabe que ela está tendo maturidade muito bacana com isso e a gente fica feliz de saber que ela está sabendo coordenar e sabendo administrar tudo isso”, disse Wilson em entrevista ao Jornal O Diário.

Carol participou e venceu o Miss Alta Floresta em novembro de 2017. Com apenas 18 anos e 1,85 metro de altura, ela decidiu realizar a inscrição para participar do Miss Mato Grosso Be Emotion, que aconteceu em Sinop. A altaflorestense conquistou o título no dia 22 de março, desbancando as representantes de outras 16 cidades do estado. Mas Carol como é carinhosamente chamada pelos amigos, correu o risco de perder o título estadual por conta de um problema de contrato entre os organizadores do evento. Para participação no Miss Mato Grosso, as candidatas e gestores de cada município precisam assinar um contrato onde consta um termo de que, caso a candidata seja eleita e siga para o Miss Brasil, o município pagará a inscrição.

De acordo com informações, esse contrato não teria sido assinado e a Miss ficaria de fora da competição. Felizmente, conforme informou Wilson à reportagem, a organização do concurso em Cuiabá levantou R$ 6 mil reais e a prefeita Marineia em conjunto com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer por meio do secretário Zamir Mendes, conseguiu o restante do valor, um montante de aproximadamente R$10 mil reais, permitindo assim a participação da modelo no Miss Brasil.

“Chegou-se à conclusão que não seria ilegal a prefeitura arcar com essas despesas, ou seja, bancar os R$10 mil reais que estavam faltando para a inscrição dela, até porque é um investimento que está sendo feito na Cultura do município porque uma vez que ela vai levar o nome de Alta Floresta através desse concurso para o Brasil todo e inclusive par alguns países; então é um investimento na imagem da cidade”, disse ele ressaltando que no dia no evento grandes telões serão colocados na Praça da Cultura (Praça do Avião) para que a população de Alta Floresta acompanhe o concurso ao vivo, previsto para iniciar as 19h00.