‘Alta Floresta Faça Bonito’: Passeata em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescestes acontece nesta sexta

Durante este mês será realizado em todo território nacional diversas ações referentes ao dia 18 de maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse dia foi escolhido porque em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória (ES), um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como “Caso Araceli”; esse era o nome de uma menina de apenas oito anos de idade, que teve todos os seus direitos humanos violados, foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta daquela cidade. O crime, apesar de sua natureza hedionda, até hoje está impune.

A proposta da campanha ‘Alta Floresta Faça Bonito’ tem como objetivo mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos sexuais de crianças e adolescentes. De acordo com Clodoaldo Adamczuk, diretor do Serviço de Proteção Especial de Alta Floresta, é preciso garantir às crianças e adolescentes o direito ao desenvolvimento de sua sexualidade de forma segura e protegida, livres do abuso e da exploração sexual.

Em Alta Floresta inúmeras ações estarão sendo realizadas e, uma delas, será uma passeata no dia 18 de maio às 07h30, com concentração na Praça da Cultura (Praça do Avião) e um percurso pelas principais avenidas da cidade até a Praça Cívica.

Segundo Clodoaldo, no ano de 2012, Alta Floresta ficou em quarto lugar no estado em relação à abusos cometidos a crianças e adolescentes. “Quanto mais a gente debate e mais a gente faz ações para esses temas, as pessoas se empoderam para denunciar, então há uma crescente”, disse Clodoaldo ressaltando que em casos de abusos, a vítima pode denunciar através do canal Disque 100.

Outras ações no decorrer da campanha serão realizadas como panfletagens nas escolas e em PSFs, a realização de palestras em algumas universidades do município e a ficção de cartazes e faixas, todas para despertar a conscientização da população afim de combater o abuso contra crianças e adolescentes.