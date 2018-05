Pronto Atendimento do Hospital Regional continua de portas fechadas

Município recusa proposta de 20 mil do Governo do Estado

Bruno Felipe

Da reportagem

O Governo do Estado de Mato Grosso apresentou na semana passada uma proposta para a gestão do município de Alta Floresta referente ao Pronto Atendimento do Hospital Regional que está de portas fechadas desde o dia 07 de maio. De acordo com informações repassadas para a reportagem do Jornal O Diário, o Governo encaminharia cerca de 20 mil reais por mês ao município durante um período de 5 meses, sendo que o recurso seria destinado ao Pronto Atendimento municipal, atendendo 24 horas de plantão; sobreposto a isso, o PA do Hospital Regional permaneceria fechado definitivamente.

Em reunião com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde, o município recusou a proposta oferecida pelo Governo do Estado. Segundo a parlamentar Cida Sicuto, que também participou da reunião, o montante oferecido não daria para pagar nem ao menos o salário de um único médico. Segundo ela, a equipe da Secretaria de Saúde realizou um cálculo incluindo dois médicos plantonistas e o custo seria em torno de 47 mil reais, fora os medicamentos e a estrutura que ainda não está pronta.

Atualmente, a Secretaria está realizando um levantamento afim de alavancar uma contraproposta ao Governo do Estado para que o Pronto Atendimento funcione. “A gente sabe que isso também é por um período, o município tem que se adequar porque ele vai ter que assumir essa parte do Pronto Atendimento e encaminhar para o regional somente casos que necessitem de internamento”, disse Cida em entrevista ao Jornal O Diário. Enquanto isso, as portas do Pronto Atendimento do Hospital Regional continuam fechadas, sendo que as pessoas somente serão atendidas somente com encaminhamento dos profissionais médicos das Unidades Básicas de Saúde.