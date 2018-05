Homenagem: Assistentes sociais de Alta Floresta recebem Moção em sessão ordinária

Bruno Felipe

Da reportagem

Ontem dia 15 de maio foi comemorado o ‘Dia do Assistente Social’ e para celebrar esta data os legisladores da Casa de Leis Municipal aprovaram por unanimidade uma Moção de Congratulações a todos os Assistentes Sociais atuantes no município de Alta Floresta. Os parlamentares entregaram em mãos os certificados de congratulações para algumas assistentes sociais que se fizeram presentes no Plenário Arnaldo Corcino da Rocha. A autoria da moção foi da vereadora Cida Sicuto (PSDB) dizendo que a ideia surgiu como uma forma de chamar a atenção da sociedade para conhecerem o trabalho que os assistentes sociais realizam. “A gente vê que realmente essa classe presta serviço essencial no município e não é muito conhecido; quem acompanha de perto sabe a importância desse trabalho, então parabéns para elas”, disse a vereadora em entrevista ao Jornal O Diário.

Segundo a Secretária Municipal de Assistência Social, Luzmaia Quixabeira, atualmente existem cerca de 23 assistentes sociais em exercício no município. Segundo ela, a cidade deixou de praticar uma política de assistencialismo para realmente ajudar nos direitos que cada cidadão possui. “Nós estamos avançando cada vez mais dentro da política da assistência social e elas com todas nossas dificuldades que o município tem enfrentado, nós estamos com a equipe reduzida, mas as mazelas cada dia aumentando mais”, disse a Luzmaia ao Jornal O Diário.

Ela pontuou que muitas vezes o trabalho das assistentes não é divulgado porque o serviço é sigiloso, atendendo pessoas que sofreram algum trauma social. “Nós não podemos estampar nas primeiras páginas do jornal porque nós atendemos tanto as crianças que foram abusadas tanto as mulheres que sofrem violência, então infelizmente ou felizmente nós não podemos divulgar e a sociedade não tem o conhecimento do árduo e do lindo trabalho que é de um assistente social”, disse ela.

Em Alta Floresta, alguns órgãos municipais realizam este trabalho como é o caso dos Centros de Referências de Assistências Sociais (Cras) Conviver e Casa da Família. “Nosso município está garantido e protegido, tanto as nossas crianças e nosso idosos enfim, todos os usuários que assim precisam do atendimento das assistentes sociais”, concluiu ela.