Delegacia especializada no atendimento à mulher será implantada em Alta Floresta

Bruno Felipe

Da reportagem

Será implantada nos próximos meses em Alta Floresta uma Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM). Quem confirmou a informação foi a vereadora Aparecida Sicuto citando que na semana passada o Delegado Rodrigo Bastos procurou a Prefeita Marineia Munhoz para tratar sobre a implantação da delegacia.

Conforme a líder da Prefeita na Câmara explicou, o Governo do Estado já aprovou a implantação e o município deverá entrar com uma contrapartida de recursos para que a delegacia seja então implantada. “Quando existe, a gente se sente mais à vontade de expor o problema, que hoje a gente vê que muitas pessoas se esconde atrás do problema e não vai verificar, então creio eu que agora com a Delegacia Especializada na Mulher, as mulheres que vivem nesse anonimato procurem realmente mais”, disse Cida em entrevista ao Jornal O Diário.

Atualmente o delegado está na capital fomentando ações para a construção da delegacia, e segundo Cida, seu retorno está sendo aguardado para que uma nova reunião seja realizada e assim definir os transmitis necessários para dar início a construção da obra. Em sua fala na tribuna, a vereadora Elisa Gomes disse que um terreno já foi doado para a construção da nova delegacia a muito tempo atrás. Mas segundo ela, uma reunião com o Conselho de Segurança Pública na quarta feira 09, revelou uma situação extremamente critica com a atual delegacia municipal, mais se mostrou contente com a notícia dada por Cida.