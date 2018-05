Câmara aprova extensão de área urbana e entrega Moção para cooperativa recém inaugurada em AF

Bruno Felipe

Foi realizada na manhã desta terça-feira 15, a 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Na ocasião, foi aprovado por unanimidade o Projeto de Lei nº 1.952/2018 que em sumula, insere os lotes rurais 301/1 e 303/2 como áreas urbanas descontínuas; os lotes estão localizados na MT-208, próximo ao laticínio. Conforme explicou a vereadora Aparecida Sicuto (PSDB) à reportagem do Jornal O Diário, um empreendedor comprou a área para fazer loteamento, então, segundo ela, se faz necessário passar por aprovação na Câmara para ocorrer a mudança de área rural para uma extensão urbana. “A ideia é o crescimento para esse sentido mesmo da cidade, de expansão e em relação à infraestrutura o município exige para o empreendedor que vai fazer um loteamento, tenha toda a infraestrutura como esgoto e asfalto”, disse ela.

Também foi aprovado por unanimidade a Moção de Congratulações para a Cooperativa de Crédito SICOOB Norte/MT, pelo investimento e pela inauguração da agência em Alta Floresta. “Venho acompanhando desde o ano passado que eles vem estudando a possibilidade de abrir em Alta Floresta e assim, eu vejo que um banco ou uma empresa a gente tem que incentivar e nada mais um incentivo do que a gente dar pelo menos uma moção de congratulação para que incentive mais, um reconhecimento”, disse a autora da homenagem, Cida Sicuto.

Os estudantes do segundo e terceiro ano da Escola Presbiteriana fizeram-se presentes no Plenário Arnaldo Corcino da Rocha nesta terça para acompanhar a sessão; sob a responsabilidade de dois professores, os alunos permaneceram no plenário até as 11h00, permitindo que pudessem descobrir como funciona uma sessão ordinária e saber um pouco sobre as demandas do município.