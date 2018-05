‘Dia D’: Panfletagem em alusão ao movimento ‘Maio Amarelo’ é realizada em frente à Câmara Municipal

Bruno Felipe

Da reportagem

Foi realizada na manhã desta quarta-feira 09, no semáforo em frente à Câmara Municipal, uma panfletagem para conscientizar os motoristas, motociclistas, além de ciclistas e pedestres, sobre a importância da atenção e respeito que os mesmos necessitam ter no trânsito de Alta Floresta; A panfletagem faz parte do movimento ‘Maio Amarelo’, sendo que ontem foi o ‘dia D’ para a realização de abordagens a fim de explanar a consciência da população sobre as condutas a serem seguidas no trânsito. A campanha é uma iniciativa do Detran-MT e os panfletos foram entregues pelos próprios servidores em conjunto com a 20ª Ciretran, Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Trânsito.

O tema da campanha deste ano é “A Vida Em 1º Lugar, Respeite O Pedestre” e tem como finalidade orientar os motoristas das práticas que podem levar a morte no trânsito. Algumas formas de evitar acidentes, como não mexer no celular enquanto o veículo esta em movimento é um dos fatores primordiais para não ocorrer fatalidades com os condutores.

“O objetivo da campanha é conscientizar a sociedade para que use o sinto de segurança, feche a viseira quando estiver pilotando motociclo, a questão do aparelho celular que é uma das causas de maior índice de acidentes, a bebida alcoólica, que nós temos muitos acontecimentos aqui na cidade mesmo de pessoas embriagadas dirigindo, então é um meio de conscientizar as pessoas da quantidade de acidentes que ocorre no trânsito”, disse Vanessa Camargo, servidora da Ciretran-AF, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. Ela ressaltou que hoje e amanhã ocorrerão panfletagens em outros pontos da cidade.