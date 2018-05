Viveiro de Alta Floresta irá produzir cerca de 30 mil mudas para reflorestamento em 2018

Bruno Felipe

Da reportagem

Localizado na Av. Teles Pires, ao lado da Horta Hidropônica, o Viveiro de Mudas oferece aos altaflorestenses de forma totalmente gratuita, mudas de diferentes espécies nativas. Para este ano, são esperadas a produção de cerca de 30 mil mudas que serão disponibilizadas aos produtores e também a população em geral. O projeto é idealizado em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Secretaria de Agricultura e Pecuária, juntamente com a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), sendo que, o espaço foi disponibilizado ao município por meio de uma Sessão de Uso da CEPLAC.

De acordo com a Secretária de Desenvolvimento Célia Castro, a atividade tem como objetivo estimular a população de Alta Floresta a plantar árvores e cuidar do meio ambiente. “O viveiro é muito importante para o município porque ele vai atender o pequeno produtor disponibilizando mudas, o que é feito lá a gente depende da época, por exemplo, é uma época agora que a gente precisa novamente colher as sementes que muitos produtores oferecem só para a gente ir buscar, essas sementes é um trabalho em conjunto e a prefeitura faz toda a parte de fazer essa semente se tornar muda e depois disponibiliza novamente ao produtor”, disse a secretária em entrevista ao Jornal O Diário.

O viveiro já chegou a produzir 80 mil mudas por conta do projeto Olhos D’água. Segundo Célia informou, existe um projeto que já está sendo viabilizado para uma reforma do viveiro, onde será repaginado toda a parte administrativa e a reestruturação da parte de irrigação.

A secretária explicou que aquele que deseja fazer o pedido de alguma muda, que se faz necessário ir até a Secretaria de Desenvolvimento, localizada na AV. Ariosto da Riva, ao lado da Caixa Econômica Federal, e fazer o requerimento da muda com os documentos pessoais em mãos. Atualmente, 5 técnicos estão disponíveis para atender o que for preciso em relação a questão de plantio. O viveiro, à princípio, está tendo mudas de pupunha e açaí, e a secretária assentiu que, com a produção de novas mudas, com certeza logo terão mais espécies disponíveis.

A secretária ressaltou que o período ideal para início de plantio é no tempo das chuvas, pois o risco de as mudas morrerem é menor. “A gente pede que nesse momento que a gente já está entrando na seca, se de repente alguém quiser alguma muda, que ponha a atenção em relação a estar irrigando essa muda, porque senão você perde a muda (…) se alguém desejar que seja realmente para cuidar da muda”, concluiu ela.