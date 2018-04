Prefeita em exercício quer deixar marco de sua administração

Carlos Alberto de Lima/Assessoria Prefeitura Municipal

A prefeita em exercício Marinéia Munhoz que, juntamente com o secretário de Infraestrutura Eloi Luiz de Almeida e sua líder na Câmara, vereadora Aparecida Sicuto, se encontra em Brasília, desde a última terça-feira, tratando de diversos assuntos pertinentes ao município, quer mesmo deixar o marco de sua passagem no comando da Administração de Alta Floresta.

Faltando um mês para as comemorações do aniversário da cidade, o município sofre não apenas com as chuvas desse período como com constantes reclamações, sendo as principais sobre os buracos sobre diversos trechos de asfalto. “Quero que antes do seu aniversário, esse problema deixe de existir, e esse será o meu presente para o município”, disse.

Antes de viajar na terça-feira, reuniu alguns funcionários em seu gabinete para discutir a melhor forma para que isso seja feito e cobrou urgência na conclusão dos trabalhos que já tiveram início na segunda-feira, por ruas do centro da cidade.