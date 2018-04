FADAF realiza a I X Semana Jurídica

Prof. Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação.

A Faculdade de Direito de Alta Floresta- FADAF, através da Coordenação do Curso de Direito, realizará nos dias de 2 a 4 de maio de 2018, no CDL –Câmara Dirigentes Lojistas de Alta Floresta, a I X Semana Jurídica, evento tradicional e de muita importância e credibilidade acadêmica. A Organização está sob a responsabilidade dos acadêmicos do 10º semestre do curso de Direito da FADAF . A semana jurídica deste ano traz como tema “ Multifaces do Direito”.

No dia 02 de maio, a palestra será sobre “Os Reflexos do CPC/2015 nos Juizados Especiais cíveis” . O tema será abordado pela Dra Milena Ramos de Lima e Souza Paro. Magistrada titular da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta. Dra Milena também é Juíza Diretora do Foro e Juíza Eleitoral da 24ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso. Atua como Coordenadora do Centro judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Alta Floresta – CEJUSC. É Juíza Coordenadora do Programa Educativo para Usuários e Dependentes de Drogas do Juizado Especial Criminal da Comarca de Alta Floresta.

No segundo dia da Semana Jurídica, 03 de maio, será a vez da Dra Luciana Fernandes de Freitas falar sobre o Tema “Lavagem de Dinheiro e Cegueira Deliberada”. Dra Luciana é Promotora de Justiça do Estado de mato Grosso. Faz parte do Corpo Docente da Escola Judiciária Eleitoral do TER/MT. É Organizadora da Obra “Direito e Ministério Público em Diálogo – Estudos em homenagem à memória de José da Silva Neto (Editora MaxLimonad, 2018).

O último dia do Evento, 04 de maio, será marcado pela palestra sobre “Reflexão sobre a Reforma Trabalhista. Esse tema será abordado pelo Dr. Márcio de Aguiar Ribeiro. Dr. Márcio é Procurador do Trabalho e Professor de Direito Disciplinar da Escola de Administração Fazendária –ASAF. É Autor da Obra “Responsabilidade Administrativa de Pessoas Jurídicas à Luz da Lei Anticorrupção Empresarial” ( Editora Fórum,2017).

As inscrições estão sendo realizadas, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h na FADAF, pelos acadêmicos do 10º semestre do Curso de direto da FADAF. A taxa de inscrição é de Cr$ 50.00 ( cinquenta reais).