Motociclista morre atropelado após colidir com um trator na MT-208

Bruno Felipe

Um acidente gravíssimo ceifou a vida de um homem de 63 anos, na noite desta terça-feira 17. O acidente ocorreu na MT-208, cerca de 07 km de Alta Floresta, sentido ao município de Carlinda. De acordo com informações registradas no Boletim de Ocorrências, a vítima identificada como José Wingert de 63 anos, morador do Assentamento Pinheiro Velho, município de Carlinda, bateu com sua motocicleta na traseira de um trator vindo a se desequilibrar e cair na pista de rolamento. Neste momento, o operador da máquina foi avisado do ocorrido através de uma testemunha que passava pelo local. Ocorre que no momento que a vítima era socorrida pelo tratorista e testemunhas, surgiu na rodovia um veículo Volkswagen Voyage que não se atentou ao que estava acontecendo e acabou passando sobre o corpo da vítima, que teve sua cabeça completamente dilacerada, vindo a óbito ainda no local.

Conforme as informações registradas, o motorista do carro disse não ter visto nenhuma sinalização, até porque, quem estava fazendo o socorro não teve tempo hábil para sinalizar o local, momento em que a tragédia aconteceu. Quando o veículo estava se aproximando a testemunha relata ter feito sinais com os braços para que o motorista visualizasse o acidente, mas não houve tempo do veículo desviar da vítima. O tratorista que havia acabado de fazer um serviço em uma propriedade, estava voltando para sua residência quando foi avisado do fato pela testemunha, pois até aquele momento, ele não tinha percebido nem ao menos sentido o impacto. A guarnição da Polícia Militar foi acionada e permaneceu no local até a chegada da Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC). O caso será investigado pela Polícia Civil de Alta Floresta.