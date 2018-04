Caminhada na Natureza 2018, todos estão convidados a participar

Carlos Alberto de Lima/Assessoria Prefeitura Municipal

O alta florestense já tem agendado. A Caminhada na Natureza – Circuito Pioneiro Nei Del Moro que acontece todos os anos, e sempre, no dia 1º de maio já é tradicional no município e faz parte da Agenda Nacional de Eventos do site Anda Brasil da Confederação Brasileira de Caminhadas.

Em sua 12ª Edição a Caminhada na Natureza 2018 a exemplo de anos anteriores deve, segundo os organizadores, contar com a presença de um grande público entre pessoas de todas as idades que têm no evento uma oportunidade, além da recreação, uma forma lúdica de se confraternizar entre amigos, entre família e sentir a natureza e suas benesses no passeio pelo setor de chácaras num total de oito quilômetros.

A recepção do evento acontece as 6h45m na Chácara Del Moro com acesso pela avenida principal do setor Araras (no final da rua pegue a esquerda na estrada de terra aonde a 500 metros chega-se ao local do início da caminhada na Chácara Del Moro para a saída às 7 horas).

O evento terá a participação de técnicos do Pronatec/Secitec e acadêmicos de enfermagem da FADAF), animações pelos 42 anos de Alta Floresta, um delicioso almoço beneficente (para interessados) em prol da APAE ao valor de 15,00 reais.

Seguido do almoço das 11h30min haverá um sorteio de uma TV 32 polegadas e um alinhamento e balanceamento de carro patrocinados pelo grupo Hamoa e Pneu Norte.

As regras do evento para os caminhantes, de acordo com a chefe de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento, Franciela Porto Sousa Aguiar, são: trazer sua garrafa com água (serão dois pontos para encher os recipientes), jogar o lixo nas lixeiras.

As inscrições deverão ser preenchidas e entregues na Direção de Indústria, Comércio e Turismo na Praça do Avião para retirada do crachá, sem o qual não é permitida a participação.

As camisetas serão entregues no dia do evento aos 700 primeiros que chegarem à Chácara Del Moro com o crachá em mãos devidamente preenchido e com o número de inscrição e boa caminhada na Natureza a todos.