Secretaria de Trânsito adquire novos equipamentos de sinalização para Alta Floresta

Kariny Santos

A Secretaria de Trânsito Transporte e Segurança adquiriu em torno de R$ 6.300,00 em barreiras plásticas no modelo da Policia Rodoviária Federal. O material é mais pesado e resistente do que os tradicionais cones que são utilizados pela administração para melhorar a sinalização de obras, eventos e bloqueios temporários de trânsito na cidade, tornando as interdições mais visíveis.

“Esse um material para auxiliar no trabalho dos agentes de transito, um material que é desenvolvido e utilizado pela Policia Rodoviária Federal, pelo Exército em algumas situações para interditar vias públicas, é um material apropriado para atender essa necessidade”, explicou o coordenador da secretaria de transito Messias Araújo.

O material foi adquirido junto à uma empresa de São Paulo e trás mais agilidade no serviço da guarda uma vez que além do material ser maior e mais refletivo, por ser de plástico possibilita a confecção dos dizeres das placas aqui mesmo no município, não necessitando a aquisição de um equipamento para cada função.

“Foram adquiridos cavas e cavaletes, cones, balizadores, mas vale ressaltar que esse material é diferente do já utilizado aqui no transito, eles tem um padrão da PRF e auxiliar na questão de algumas frases que temos que estar colocando para desviar o fluxo de veículos, que isso vai facilitar muito para os condutores”, explicou o coordenador, destacando a eficácia do equipamento especialmente no período noturno.

Na ultima sexta-feira 23, os servidores já levaram os equipamentos a campo para o auxilio no desvio do transito nos serviços emergências da operação tapa buraco na perimetral Rogério Silva.